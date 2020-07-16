Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti!
16.07.2020 - 22:06 | | AA

Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti!

Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti!
ABONE OL

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Gerson Rodrigues'in, 32. haftadaki Galatasaray maçı öncesinde tartıştığı takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 

"Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir."

Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti

Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti

Gençlerbirliği ve Ankaragücü 7 Yıl Sonra Karşı Karşıya

    Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Doping ihlali sonrası Deajah Stevens'a 18 ay men cezası!
      Doping ihlali sonrası Deajah Stevens'a 18 ay men cezası!
    2. Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti!
      Son dakika | Ankaragücü Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetti!
    3. Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı!
      Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı!
    4. Williams, yeni sezonda Russell ve Latifi ile yarışacak!
      Williams, yeni sezonda Russell ve Latifi ile yarışacak!
    5. MKE Ankaragücü Başkanı Mert'ten şehit ailesine taziye ziyareti
      MKE Ankaragücü Başkanı Mert'ten şehit ailesine taziye ziyareti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Real Madrid - Villarreal (CANLI)

    Real Madrid - Villarreal (CANLI)

    Son dakika | Beşiktaş açıkladı! Adem Ljajic ve Umut Nayir test sonuçları negatif...

    Son dakika | Beşiktaş açıkladı! Adem Ljajic ve Umut Nayir test sonuçları negatif...

    Transfer haberleri | Menajer Manyakov: "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var"

    Transfer haberleri | Menajer Manyakov: "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var"

    Max Kruse transfer iddialarıyla dalga geçti!

    Max Kruse transfer iddialarıyla dalga geçti!

    Sıradaki Haber