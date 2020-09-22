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22.09.2020 - 09:53 | | ANKARA (AA)

Son dakika | Ankaragücü, Idriz Voca'yı duyurdu

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

Son dakika | Ankaragücü, Idriz Voca'yı duyurdu
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Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı. 

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Son dakika | Ankaragücü, Idriz Vocayı duyurdu

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