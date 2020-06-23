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HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
23.06.2020 - 15:12 |

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

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