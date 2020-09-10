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10.09.2020 - 12:50 | | DHA

Son Dakika | Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı; yarın imzalar atılıyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü kulübünün başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Son Dakika | Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı; yarın imzalar atılıyor
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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını, yarın yeni futbolcularına imza attıracaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte sorunlu 13 dosyayı kapatan ancak iki dosyada takılan Başkan Fatih Mert ve yönetimi, transferin önündeki en büyük engel olan Thomas Heurtaux ve Alessio Cerci'nin alacaklarını ödedi. Bu oyunculardan Heurtaux'ya 2 milyon 400 bin Euro, Cerci'ye de 1 milyon 70 bin Euro ödeme yapıldığı öğrenildi. İki futbolcunun FIFA'dan gelecek evrakının beklendiği belirtildi.

Başkan Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci'nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

İMZALAR YARIN

Yasağın kaldırılmasıyla rahatlayan Başkent temsilcisi, yarın saat 10.00'da Beştepe Tesisleri'nde yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek.

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Son Dakika | Ankaragücü transfer yasağını kaldırdı; yarın imzalar atılıyor

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