Son Dakika | Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!

İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama:

Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.