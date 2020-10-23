23.10.2020 - 12:01 |
Son Dakika | Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde yapılan kontroller sonucunda 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama:
Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır.
Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.