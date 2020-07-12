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12.07.2020 - 16:41 | | DHA

Son dakika | Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Rodrigues kadrodan çıkarıldı!

MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı. Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Başkan Mert, Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Son dakika | Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Rodrigues kadrodan çıkarıldı!
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Ercan ATA / ANKARA (DHA) - Süper Lig'in 32'nci haftasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde kaptan Ante Kulusic'e saldıran Gerson Rodrigues, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bugün maç öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı. Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği öğrenildi.

Son dakika | Ankaragücünde Kulusic ile kavga eden Rodrigues kadrodan çıkarıldı

Son dakika | Ankaragücünde Kulusic ile kavga eden Rodrigues kadrodan çıkarıldı

 

Üzülmez: "Hiç kimse armanın üstünde değil"

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa konuşan İbrahim Üzülmez: "Gerson Rodrigues ile benim sıkıntım yok. Bugün takım arkadaşlarıyla ilgili sıkıntı var. Kahvaltıdan sonra yürüyüşte Kulusic ile sert, bir diyalog yaşadı. Ne kadar önemli oyuncu olursanız olur, hiç kimse armanın üstünde değil." ifadelerini kullandı.

Devre arasında Ankaragücü'nün Dinamo Kiev'den kiraladığı Portekizli forvet Süper Lig'de 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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