Son dakika | Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi!

MKE Ankaragücü Kulübü'ne eski futbolcusu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin euroluk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer dönemi öncesinde büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 45 gün önce, kulübe gelen Lukasz Szukala dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen Başkent ekibinde yönetim, bu yasağı kaldırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.

MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde:

Lukasz Szukala: 800 bin Euro

Zaur Sadaev: 327 bin Euro

Wilfred Moke: 400 bin Euro

Hector Canteros: 258 bin Euro

İlhan Parlak: 600 bin TL

Mehmet Sak: 130 bin TL

Başkan Mert doğruladı

Ankara ekibinin Başkanı Fatih Mert, A Spor'a yaptığı açıklamada transfer yasağının getirildiğini doğrulayıp "Geçmiş dönemden kalan iki dosyanın ihtar süreleri dolmak üzere. Birkaç gün içerisinde transfer yasağı konu olacak. Yönetimde üçüncü transfer dönemim, üçüncü kez transfer yasağı geliyor. Çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladık, bu stresten dolayı. 39 tane dosyayı hallettik. 2-3 günümüz var, ödeme için. Futbol ekonomisi durma noktasına geldi.

"Maalesef 5-6 tane dosya daha var"

Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bu dosyayı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Çözmeye çalışıyoruz. Ocak ayında transfer yapmak istiyoruz. Maalesef 5-6 tane daha dosya var. Yaşanan şartlardan dolayı kaynak bulmak zor. Geçen sene yaşadıklarımızı yeniden yaşamak istemiyoruz" dedi.

Alper Potuk açıklaması

AA'ya da konuşan Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Dalcı'dan memnun olduklarını belirterek, "Hocamızdan memnunuz. Bizim için hoca konusu gündemde yok. Mustafa Dalcı'yla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor'la 12 Aralık'ta oynanan karşılaşma öncesi kadro dışı kalan Alper Potuk'la ilgili Fatih Mert, "Alper Potuk'la ilgili bu hafta bir karar vermemiz gerekiyor. Alper, büyük ihtimalle takımda olur, diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.