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08.08.2020 - 11:32 | | Ercan ATA / ANKARA, (DHA) -

Son dakika - Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa

MKE Ankaragücüteknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar bugün akşam saatlerinde kulüp binasında atılacak.

Son dakika - Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa
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Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için deneyimli isim Fuat Çapa'yı Başkent'e davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Son görüşmenin ardından taraflar anlaşma sağladı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı özel açıklamada teknik direktör Fuat Çapa ile 2 yıllığına anlaştıklarını ve bugün resmi imzaların atılacağını söyledi. Başkan Mert, ayrıca, pandemi döneminden bugüne konuşulan Süper Lig'deki küme düşme konusu, kulübün transfer yasağı ve Başkent ekibinin geleceği hakkında gelecek hafta geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

''SAYIN ALİ KOÇ İLE ARAMIZDA KÜME DÜŞME OLMAYACAK GİBİ BİR KONUŞMA OLMADI"
Başkan Fatih Mert, pandemi döneminde birçok kulübün olduğu gibi küme düşmenin kaldırılması konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da destek verdiğini söyledi. Mert, şunları kaydetti:

"Bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum; Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç ile yaptığım konuşma farklı kullanılmaktadır. Sayın Koç ile bahsi geçen konuda herhangi bir görüşme yapmadım. Pandemi öncesi, lig başlamadan önce tüm kamuoyuna yapmış olduğum açıklamalarda şu ifadeleri kullandım: 'Biz 7 takım olarak küme düşmenin olmaması yönünde görüş belirtiyoruz.' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapmış olduğumuz görüşmede de 'Biz bu konu gündeme geldiğinde, küme düşme olmasın yönünde takımlarımıza destek vereceğiz' demişlerdir. Bunun dışında herhangi bir görüşme olmamıştır. Küme düşme olmayacak gibi bir konuşma aramızda geçmemiştir. Spor camiasının bu konuyu bilmesinde yarar var diye düşünüyorum."

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