Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri SON DAKİKA | Antalyaspor kafilesi zorunlu iniş yaptı
12.02.2020 - 16:59 | | DHA

SON DAKİKA | Antalyaspor kafilesi zorunlu iniş yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yaptı.

SON DAKİKA | Antalyaspor kafilesi zorunlu iniş yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Fraport-TAV Antalyaspor, rövanş mücadelesi için Sivas'a hareket etti.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas'a iniş yapamayan kafileyi taşıyan uçak, rotasını Kayseri'ye çevirdi.

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak ve ardından kafile karayoluyla Sivas'a geçecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali(DHA)

SON DAKİKA | Antalyaspor kafilesi zorunlu iniş yaptı

SON DAKİKA | Antalyaspor kafilesi zorunlu iniş yaptı

Barcelona'nın gündemindeki Willian Jose...

 

    Divan Kurulu'nda Metin Öztürk'ten Gomis tepkisi!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Abdullah Avcı'dan Azerbaycan Milli Takımı için cevap!

    Abdullah Avcı'dan Azerbaycan Milli Takımı için cevap!

    SON DAKİKA | Antalyaspor kafilesi zorunlu iniş yaptı

    SON DAKİKA | Antalyaspor kafilesi zorunlu iniş yaptı

    Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

    Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

    Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

    Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

    Sıradaki Haber