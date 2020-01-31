31.01.2020 - 18:46 | | DHA
Son dakika | Antalyaspor açıkladı! "Tarık Çamdal ile yollarımızı ayırdık"
Antalyaspor, Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı
Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
Jordi Alba'nın hiakyesi