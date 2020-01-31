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31.01.2020 - 18:46 | | DHA

Son dakika | Antalyaspor açıkladı! "Tarık Çamdal ile yollarımızı ayırdık"

Antalyaspor, Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı

Son dakika | Antalyaspor açıkladı! "Tarık Çamdal ile yollarımızı ayırdık"

Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Son dakika | Antalyaspor açıkladı Tarık Çamdal ile yollarımızı ayırdık

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