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11.11.2020 - 16:11 |

Son Dakika | Antalyaspor, Ersun Yanal'ı resmen açıkladı

Antalyaspor, Ersun Yanal'la 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son Dakika | Antalyaspor, Ersun Yanal'ı resmen açıkladı
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Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirildi. Kırmızı-beyazlı kulübün, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Yanal ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, her konuda anlaşmaya vardıkları Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
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Süğlün, teknik direktör Yanal'ın, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına bugün çıkacağını bildirdi. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de en son 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile her konuda anlaşma sağlamış bulunmaktadır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diler, Sayın Yanal ve ekibine, kırmızı beyaz renklerimiz altında başarılar dileriz.

TESİSLERİMİZİ BİLE GEZMİŞTİ

FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün, Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeleri ise "Değişik bir görüşmeydi. Bize yakışmaz. Konuşmalar farklıydı. Sonrasında verilen karar farklıydı. Antalya'ya geldi, tesisleri de gezdi. Sözlerinden kendisinin bu sezon takım çalıştırmayacağını düşündük. Sonrasında Trabzonspor'a gitmesi beni çok şaşırttı. Sonsuz başarılar dileriz" dedi.

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