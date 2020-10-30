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30.10.2020 - 15:47 | | ANTALYA (İHA)

Son dakika | Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, görüşmelerin devam ettiğini önümüzdeki hafta yerli bir teknik direktör ile anlaşacaklarını bildirdi.

Son dakika | Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak
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FT Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediliyor. Kırmızı-beyazlı ekip için özellikle Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Antalyaspor’u ise bu hafta pazartesi günü sahasında oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına Tamer Tuna’nın yardımcıları hazırlıyor.

“Yerli hoca”
Teknik direktör arayışları noktasında bilgi veren Murat Süğlün, “Çalışmalarımız devam ediyor. Henüz net bir gelişme var diyemeyiz. Yerli bir hocayla anlaşacağız. Kamuoyunda konuşulan isimler var. Önümüzdeki hafta hocamız netleşecek ve gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

Son dakika | Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak

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