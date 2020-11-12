12.11.2020 - 19:26 | | DHA
Son dakika - Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi!
Antalyaspor, 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fraport TAV Antalyasporda 3 futbolcu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" denildi.