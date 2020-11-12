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12.11.2020 - 19:26 | | DHA

Son dakika - Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi!

Antalyaspor, 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi!
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Fraport TAV Antalyasporda 3 futbolcu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" denildi.

Son dakika - Antalyasporda 4 kişide koronavirüs tespit edildi

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