Son dakika | Antalyaspor'da sürpriz! Şenol Fidan'la görüştüler...

Teknik direktör arayışını sürdüren Antalyaspor, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta yardımcılığını yapan Şenol Fidan ile görüştü.

Geçtiğimiz hafta Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Asist analiz'de yer alan habere göre; daha önce Abdullah Avcı'ya teklif yapan Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Şenol Fidan'la da görüştü.

Son olarak Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki yardımcılık görevini üstlenen Şenol Fidan, daha önce de Antalyaspor'un pilot takımı Kemerspor'u çalıştırmıştı.