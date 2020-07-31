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31.07.2020 - 20:56 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Antalyasporlu Celustka, Sparta Prag'a imza attı

Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan tecrübeli savunmacı, Sparta Prag'a transfer oldu.

Son dakika | Antalyasporlu Celustka, Sparta Prag'a imza attı
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Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu. Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Çek futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Son dakika | Antalyasporlu Celustka, Sparta Praga imza attı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen milli oyuncu, 5 sezondur Fraport TAV Antalyaspor'da oynuyordu.

Fraport TAV Antalyaspor ile geçen sezon 28 maçta süre alan Celustka, 1 gol attı.

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