Son dakika | Ante Tomic'in 8 yÄ±llÄ±k Barcelona kariyeri sona erdi

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Barcelona KulÃ¼bÃ¼, 8 yÄ±ldÄ±r takÄ±mda gÃ¶rev yapan 33 yaÅŸÄ±ndaki pota altÄ± oyuncusu Tomic'in sona eren sÃ¶zleÅŸmesinin uzatÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Kariyerine Ã¼lkesinin Zagreb ekibinde baÅŸlayan Tomic, 2010-2012 yÄ±llarÄ±nda Ä°spanya'da Real Madrid formasÄ± giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuÅŸtu.

Barcelona'da 579 maÃ§la en fazla forma giyen yabancÄ± oyuncu unvanÄ±na sahip Tomic, takÄ±mÄ±yla bir Ä°spanya ligi ve 3 Ä°spanya Kral KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.Â Tomic, THY Avrupa Ligi'nde 2013 ve 2014'te DÃ¶rtlÃ¼ Final oynayan Barcelona'da sezonun en iyi 5'ine seÃ§ilmiÅŸti.

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