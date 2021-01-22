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22.01.2021 - 13:56 |

Son dakika | Anton Maglica resmen Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hırvat futbolcu Anton Maglica'yı kadrosuna kattı

Son dakika | Anton Maglica resmen Kayserispor'da
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Hes Kablo Kayserispor; Uğur Demirok ve Ramazan Civelek'in ardından forvet oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Anton Maglica. Kulübümüz, forvet - kanat bölgesi oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki futbolcu kulüp tesislerinde resmi sözleşmeyi imzaladı.

Son dakika | Anton Maglica resmen Kayserisporda

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