Son dakika | Anton Maglica resmen Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor; Uğur Demirok ve Ramazan Civelek'in ardından forvet oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Anton Maglica. Kulübümüz, forvet - kanat bölgesi oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki futbolcu kulüp tesislerinde resmi sözleşmeyi imzaladı.