Son dakika | Arda Turan'dan olay paylaşım! Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından...

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın, Fenerbahçe'nin Göztepe yenilgisinin ardından Instagram paylaşımları dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı önce teknik direktör Fatih Terim'le olan fotoğrafını, daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte fotoğrafını paylaştı. Hikaye notunda “Prenslerim” yazısı yer aldı.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi, İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.