SON DAKİKA: Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan ve hakkında peş peşe açıklamalar yapılan Arda Turan hakkında son noktayı Medipol Başakşehir koydu.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Neler olmuştu?

Öncelikle Fatih Terim'le barışan Arda için Terim, 32 yaşındaki futbolcunun geri dönüşü yolunda açık kapı bırakan açıklamalarda bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda'nın gündemlerinde olmadığını belirterek transferi veto etmişti.

Cengiz'in bu sözlerine Fatih Terim'den tepki gelmişti. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Ben başkanın yerinde olsam Arda için o sözleri kullanmazdım" demişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arda Turan'ın sarı kırmızılı camiaya geri dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.