AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarÄ±n Ä°zmir'de oynanmasÄ± gereken Arkasspor-Halkbank maÃ§Ä± Ege Denizi'nde meydana gelip kent ve Ã§evresinde yÄ±kÄ±ma neden olan 6.6'lÄ±k deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ä°zmir'in ligdeki diÄŸer ekibi Altekma ise yarÄ±n saat 13.00'te Arhavi deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak. Altekma kafilesinin dÃ¼n meydana gelen deprem nedeniyle oluÅŸan trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda Karadeniz deplasmanÄ± iÃ§in bineceÄŸi uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±p yeniden bilet almak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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