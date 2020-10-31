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31.10.2020 - 15:51 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA)-Â

Son dakika | Arkasspor'un maçÄ± ertelendi

Voleybolda Arkasspor-Halkbank maÃ§Ä± Ege Denizi'nde meydana gelip kent ve Ã§evresinde yÄ±kÄ±ma neden olan 6.6'lÄ±k deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Son dakika | Arkasspor'un maçÄ± ertelendi
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarÄ±n Ä°zmir'de oynanmasÄ± gereken Arkasspor-Halkbank maÃ§Ä± Ege Denizi'nde meydana gelip kent ve Ã§evresinde yÄ±kÄ±ma neden olan 6.6'lÄ±k deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ä°zmir'in ligdeki diÄŸer ekibi Altekma ise yarÄ±n saat 13.00'te Arhavi deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak. Altekma kafilesinin dÃ¼n meydana gelen deprem nedeniyle oluÅŸan trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda Karadeniz deplasmanÄ± iÃ§in bineceÄŸi uÃ§aÄŸÄ± kaÃ§Ä±rÄ±p yeniden bilet almak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Son dakika | Arkassporun maÃ§Ä± ertelendi

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