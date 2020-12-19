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19.12.2020 - 23:21 |

Son dakika - Arsenal'de Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 2-1 yendi. Mesut Özil'in maç sonu yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

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İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 2-1 yendi. 

Premier Lig'in 14. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı. 

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti. 

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

Mesut Özil'in paylaşımı
Mesut Özil sosyal medya hesabından kırık kalp, ve üzgün emojisi paylaştı. Özil'in bu paylaşımı kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isimin, sarı-lacivertlilerin kaybettiği maçtan sonra bu paylaşımı yapması büyük ilgi gördü.

Son dakika - Arsenalde Mesut Özilden dikkat çeken paylaşım Fenerbahçe...

Son dakika - Arsenalde Mesut Özilden dikkat çeken paylaşım Fenerbahçe...

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