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31.10.2020 - 12:13 | | Sporx

Son dakika | Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

Arsenal teknik patronu, yıldızının barışmadığı Mesut Özil için "Çok açık şekilde elimden geleni denediğimi söyleyebilirim. Elimden geldiğinde çok fırsatı ona vermeye çalıştım. Ben kendi açımdan sabırlı ve adil davrandım" yorumunu yaptı

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Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, kadro dışı bırakılan ve kulübün Premier Lig kadrosuna ismi yazılmayan Mesut Özil ile ilgili açıklama yaptı.Arteta Mesut Özil'in yeniden takıma katılabilmesi için elinden gelenin en iyisini denediğini söyleyerek, "Çok açık şekilde elimden geleni denediğimi söyleyebilirim. Elimden geldiğinde çok fırsatı ona vermeye çalıştım. Ben kendi açımdan sabırlı ve adil davrandım" diye konuştu.

Özil'in Arsenal'in futbolcusu olduğunun altını çizen Arteta, "Son birkaç sezondur gerçekten önemli bir oyuncu oldu. Buna saygı duyuyorum ancak takım ve kulüp için en iyi kararları vermek için buradayım. Bir şey yaptıktan sonra bunun nedenlerini açıklamam gerekiyor çünkü insanların doğruları bilmeye ihtiyacı var" sözlerini kullandı.

İspanyol teknik adam son olarak, "kalbimle ve beynimle en doğru kararları verdiğime inanıyorum" sözlerini sarf etti.

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