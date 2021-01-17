17.01.2021 - 17:41 |
Son dakika - Atakaş Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı!
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yaptığı açıklama ile forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Mirkan Aydın ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Mirkan Aydın'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.