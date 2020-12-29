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29.12.2020 - 15:54 |

Son dakika haberi | Atletico Madrid Diego Costa'nın sözleşmesini feshetti

Atletico Madrid, Diego Costa'nın kişisel sebepleri nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Atletico Madrid Kulübü, kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrılma isteğini ileten Diego Costa'nın 30 Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Brezilya asıllı İspanyol santrfor Diego Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı Atletico Madrid'de 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

İspanyol golcü İngiltere medyasında yer alan haberlere Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal'e imza atacağı iddia edildi. Yıldız golcünün adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.  

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Son dakika haberi | Atletico Madrid Diego Costanın sözleşmesini feshetti

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