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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Atletico Mineiro, Hulk'un transferini duyurdu!
30.01.2021 - 01:04 |

Son dakika - Atletico Mineiro, Hulk'un transferini duyurdu!

Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u transfer ettiğini açıkladı.

Son dakika - Atletico Mineiro, Hulk'un transferini duyurdu!
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Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Hulk'u transfer ettiğini duyurdu.

Mineiro, 34 yaşındaki futbolcunun tamamlandığını resmi hesaplarından açıkladı. Minerio, Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu ve golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye geleceğini belirtti.

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