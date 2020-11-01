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01.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Avrupa devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Transfer için 30 milyon euro...

A Milli Takım ve Schalke 04’ün genç stoperi Ozan Kabak’la İtalyan ve İngiliz devleri ilgileniyor

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Avrupa’nın dev kulüpleri A Milli Takım ve Schalke 04’ün genç stoperi Ozan Kabak’la ilgileniyor. 20 yaşındaki defans oyuncusu hem Liverpool hem de Milan’ın takibinde bulunuyor. Milan’da Hakan Çalhanoğlu’nun başarısı ve Merih Demiral’ın Juventus’ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.

Milan’ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği yazıldı. Liverpool’un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı. Van Dijk’ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04’le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.

Son dakika - Avrupa devleri Ozan Kabakın peşinde Transfer için 30 milyon euro...

Son dakika - Avrupa devleri Ozan Kabakın peşinde Transfer için 30 milyon euro...

 

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