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28.01.2021 - 17:44 | | DHA

Son dakika - Aytemiz Alanyaspor'da Tzavellas, 2 maç ceza aldı

PFDK, Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Georgios Tzavellas'ı 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

Son dakika - Aytemiz Alanyaspor'da Tzavellas, 2 maç ceza aldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 28 Ocak 2021 tarihli kararları açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Georgios Tzavellas, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu GEORGIOS TZAVELLASın, 21.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDTnin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDTnin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 21.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimata aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü İSMAİL SERBESTin, 24.01.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKANnın, 24.01.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. kaleci antrenörü RECEP ATILGANın, 24.01.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu MEVLÜT ERDİNÇ hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu LUCAS NAHUEL CASTRO hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ALASSANE NDAO hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

 

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