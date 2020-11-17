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17.11.2020 - 15:01 | | DÜZCE (AA) -

Son dakika | Aziz Yıldırım'ın adı Düzce caddelerinde...

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı.

Son dakika | Aziz Yıldırım'ın adı Düzce caddelerinde...
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Düzce Belediyesince, Fenerbahçe Spor Kulübüne 20 yıl  başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın kentte isminin verildiği caddeye tabelası asıldı. 

Belediyeden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın isminin Şıralık Spor  Kompleksi'nin olduğu caddeye verilmesi ile ilgili belediye meclisinden çıkan  kararın ardından caddeye tabela yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü,  Düzce'ye çok önemli katkıları olan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz  Yıldırım'ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, "Sayın Aziz  Yıldırım sadece Türk Futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek  ile de Türkiye'nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzce'mizde  Şıralık'ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için  bir şereftir. Düzce'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın isminin ve fotoğrafının bulunduğu tabela, Düzce Belediyesi  Destek Hizmetleri tarafından hazırlanarak cadde üzerine yerleştirildi.

Son dakika | Aziz Yıldırımın adı Düzce caddelerinde...

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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