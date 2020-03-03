Son dakika | Aziz Yıldırım'ın yargılandığı tokat davası devam ediyor

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki sanık Aziz Yıldırım'ın avukatı Mert Can Öcel müşteki sanık Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan katıldı.

Olay tarihinde Fenerbahçe kadın basketbol takımının şube sorumlusu olduğunu söyleyen Salih Ozan Balaban tanık olarak dinlendi.

Maç günü salona erken gittiğini, daha sonra gelen Aziz Yıldırım'ı karşıladığını söyleyen Balaban, "Maçın başlamasını beklemek için salon sorumlusunun ofisinde oturuyorduk. Bu esnada dışarıdan tezahürat sesleri gelmeye başladı. Aynı gün Beşiktaş-Fenerbahçe futbol maçı vardı. Dışarıya çıkıp baktığımda Beşiktaş taraftar grubu olan Anadolu Kartalları'nın beklediğini gördüm. Kendilerine 'burada ne işiniz var' diye sorduğumda, Yakın Doğu Üniversitesi takımı tarafından kendilerine bilet, yevmiye ve yiyecek verildiğini, takımı desteklemek amacıyla salona çağrıldıklarını söylediler. Kulübümüzün korumaları ile bu taraftar grubu arasında itiş kakış yaşandı. Bunun üzerine taraftar grubu tarafından kulübümüze ve Aziz Yıldırım'a yönelik hakaretlerde bulundu" dedi.

'BEN BİRBİRLERİNE VURUP VURMADIKLARINI GÖRMEDİM'

Daha sonra Aziz Yıldırım ile birlikte tribünlere doğru gitmeye başladıklarını söyleyen Balaban, "Ben yaklaşık 20-25 metre geriden gidiyordum. Diğer katılan sanığın yanına gittiğinde orada bir arbede yaşandığını gördüm. Araya her iki katılan sanığın korumaları ve diğer takımın yöneticileri girdi. Ben katılan sanıkların birbirlerine vurup vurmadıklarını görmedim. Ancak Aziz beyin gözlüğünün yere düşüp kırıldığını gördüm. Konuya ilişkin bildiklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Işık Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan, tanığın olay tarihinde Fenebahçe'de kulüp yöneticisi ve Aziz Yıldırım'ın yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Beyanları yanlıdır, itibar edilemez" dedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

7 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Ceferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar ceza isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek yargılamaya başlamıştı.

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