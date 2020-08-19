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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz olarak yayınlanacak
19.08.2020 - 15:07 |

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz olarak yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Beşiktaş - PAOK maçı Kanal D'de şifresiz olarak yayınlanacak
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Beşiktaş - PAOK maçı Kanal Dde şifresiz olarak yayınlanacak

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Beşiktaş - PAOK maçı Kanal Dde şifresiz olarak yayınlanacak

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