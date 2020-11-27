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27.11.2020 - 23:24 | | DHA

Son dakika - Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.

Son dakika - Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural ailesiyle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural ailesinin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uyguna da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika - Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Yılmaz Vuralı ziyaret etti

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