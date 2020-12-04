04.12.2020 - 10:51 |
Son dakika - Balıkesirspor'un 2 maçı ertelendi
Korona virüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Samsunspor ve İstanbulspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.