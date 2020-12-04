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04.12.2020 - 10:51 |

Son dakika - Balıkesirspor'un 2 maçı ertelendi

Korona virüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Samsunspor ve İstanbulspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Son dakika - Balıkesirspor'un 2 maçı ertelendi
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TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Son dakika - Balıkesirsporun 2 maçı ertelendi

 

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