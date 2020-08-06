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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yı renklerine bağladı
06.08.2020 - 12:25 | | ANKARA (AA) -

Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yı renklerine bağladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.

Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yı renklerine bağladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon euro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği de ifade edildi.

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