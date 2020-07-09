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09.07.2020 - 13:42 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika | Barcelona, Yunan basketbolcu Nick Calathes'i transfer etti

İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

Son dakika | Barcelona, Yunan basketbolcu Nick Calathes'i transfer etti
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Barcelona Kulübü, Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrılan 31 yaşındaki Calathes ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığını duyurdu. 

Son dakika | Barcelona, Yunan basketbolcu Nick Calathesi transfer etti

Tecrübeli basketbolcuyla sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalanacağı belirtildi. Kariyerine 2009'da Panathinaikos'ta başlayan Calathes, daha sonra Rusya'nın Lokomotiv Kuban ile Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Memphis Grizzlies takımlarında forma giymiş ve 2015'te Yunanistan ekibine dönmüştü.

THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile 2011'de şampiyonluk yaşayan Calathes, 2018 ve 2019'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti. Calathes, 6 şampiyonluğa ulaştığı Yunanistan liginde ise 3 kez sezonun en değerli oyuncusu olmuştu. Calathes, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon çıktığı 28 maçta 13,3 sayı, 9,1 asist, 4,9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

  

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