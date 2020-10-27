Son Dakika | Barcelona'da başkan Bartomeu istifa kararı aldı

Barcelona'da yaz aylarında çıkan Messi krizinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan başkan Josep Maria Bartomeu, inadını kırdı ve istifa kararı aldı.

Sport'un haberine göre Bartomeu ile yönetim kurulu, kendilerini ayrılmaya zorlayacak genel kurul kararını beklemedne önce istifalarını verdi.

Özellikle Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süredir tepki gösterdiği Bartomeu'ya, Pique başta olmak üzere birçok oyuncunun da sık sık eleştirileri bulunmaktaydı.

Gelecek yaz bitecek sözleşmesinin ardından ayrılacağını söyleyen Messi, "kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, vizyonsuz bir yönetim olduğunu" ileri sürmüştü.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ"

Bartomeu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." şeklinde konuşmuştu.

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