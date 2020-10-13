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13.10.2020 - 10:27 |

Son Dakika | Barcelona'da bir kriz daha! Messi'nin ardından...

Barcelona'da Başkan Josep Maria Bartomeu ile sorun yaşayan oyuncular kervanına Messi'den sonra bir oyuncu daha katıldı.

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Geçtiğimiz sezon Lizbon'da oynanan Bayern Münih karşılaşmasında alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası yönetimle yaşadığı sıkıntıları da neden göstererek takımdan ayrılmayı düşünen Messi, Katalan ekibinde krize neden olmuştu.

Barcelona'da Başkan Josep Maria Bartomeu ile yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Messi'nin ayrılık krizi mutlu sonla bitse de takımda yeni bir sözleşme krizi patlak verdi.

2014 yılında Borussia M'Gladbach takımından 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, kendisiyle yapılan sözleşme yenileme tekliflerini yanıtsız bırakıyor.

İspanya basınında yer alan habere göre adı İngiliz kulüpleriyle adı anılan 28 yaşındaki kaleci, 2022 yılında sona erecek sözleşmesini maaş iyileştirmesine rağmen kabul etmedi.

Tarafların ilerleyen günlerde bir görüşme daha gerçekleştirmesi beklenirken, sonuç çıkmaması halinde oyuncunun devre arasında İngiltere'nin yolunu tutabileceği konuşuluyor.

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Son Dakika | Barcelonada bir kriz daha Messinin ardından...

 

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