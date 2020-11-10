Son dakika | Barcelona'da kayyum tehlikesi

Barcelona'da ekonomik kriz büyüyor. SER Catalunya'nın haberine göre; Barcelona, futbol takımı dahil tüm sporcularıyla yeniden pazarlık masasına oturdu. Oyuncularından fedakarlık bekleyen Barça, 190 milyon euro maaş indirimi sağlamak zorunda. Bu indirimi sağlayamazsa kulüp iflas davasına gidecek.

Barcelona'nın şu an hiçbir alacaklıya borç ödemesi yapamadığı bilgisi verildi. Alacaklılardan birinin mahkemeye gitmesi durumunda Barcelona'nın iflas noktasına geleceği de belirtildi.

Katalan kulübünün, Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs ile bir kredi için pazarlık yürüttüğü ancak bu pazarlığın şartlarının da ağır olduğu vurgulandı. Faizleriyle birlikte Barça'ya 1.6 milyar euro'luk yük getirecek bu kredi anlaşması gerçekleşemezse, Barcelona'ya borç ödemeleri için bir kayyum atanacağı ve ödemeler tamamlanana dek kulübün varlıklarını satabileceği de vurgulandı.

Barcelona'nın toplam borcunun 820 milyon euro olduğu ve bunun 400 milyon euroyu aşan kısmının Ağustos 2021'e kadar ödenmesi gerektiğinin altı çizildi.