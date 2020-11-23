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23.11.2020 - 15:24 |

Son dakika | Barcelona'da Lionel Messi kadroda yok

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak Barcelona'da Lionel Messi, maç kadrosuna alınmadı.

Son dakika | Barcelona'da Lionel Messi kadroda yok
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İspanya La Liga'da istediği sonuçları alamayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında deplasmanda oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasına Lionel Messi'yi kadroya dahil etmedi.

Son lig maçında Atletico Madrid'e 1-0 yenilen Katalan ekibinde, Arjantinli oyuncu kötü oyunuyla eleştirilerin odağı olmuştu. 

Bugün Kiev deplasmanına gidecek Barcelona kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Ronald Koeman, 19 kişilik listeye golcü oyuncuyu yazmadı. Atletico Madrid maçında sakatlanan Pique de kadroda bulunmuyor.

Barcelona'nın kafilesinde; Ter Stegen, Dest, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembele, Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, Junior, Pena, Mingueaza ve Konrad yer aldı.

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