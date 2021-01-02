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02.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Barcelona'da Messi artık serbest! Yeni adresi...

Sözleşmesinin bitmesine altı ay kalan Arjantinli yıldız futbolcunun artık herhangi bir kulüple görüşme yapabileceği ve imza atabileceği dile getirildi

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CELAL UMUT EREN

Dünya futbolunda 2021’in ilk gündemi Lionel Messi oldu. Barcelona ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek Messi’nin artık her kulüple görüşebilme şansını yakalaması yeni yılın ilk manşeti olarak dikkat çekti.
Sezon başından beri sürekli gündemde olan Barcelona-Messi ilişkisinin 2021’de kesin olarak sonuçlanacağı ifade edildi. İsteyen her kulübün de Barça ile iletişime geçmeden Arjantinli yıldıza teklif götürebileceği kaydedildi.

City mi? PSG mi?
İspanya’da MARCA gazetesi de Messi’yi tam sayfa vererek ‘artık serbest’ vurgusu yaptı. Manchester City ve PSG başta olmak üzere birçok kulübün dünyaca ünlü futbolcu için fırsat kolladığı aktarıldı. Barcelona’da da yapılacak başkanlık seçimlerinin 33 yaşındaki Messi’nin geleceğinde belirleyeceği olacağı da dile getirildi. Bu nedenle 2021 yılının ‘Messi’ yılı olabileceği de eklendi. ABD’de bile gündemin tecrübeli oyuncu olduğu anımsatıldı.

Son dakika - Barcelonada Messi artık serbest Yeni adresi...

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