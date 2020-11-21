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21.11.2020 - 00:14 | | Fanatik

Son dakika - Barcelona'da Messi - Griezmann kavgasına taraftar karıştı!

Barcelona'da kriz devam ediyor. Antoine Griezmann - Messi gerilimine taraftar karıştı. Bazı Barcelona taraftarları, Griezmann'ın arabasının önünü kesti.

Son dakika - Barcelona'da Messi - Griezmann kavgasına taraftar karıştı!
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Barcelona'da olaylar bitmek bilmiyor. Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats ve amcası Emmanuel Lopes'in Lionel Messi hakkında sert yorumlarına Messi'den yanıt gelmişti.

'Herkesin problemi olmaktan bıktım' şeklinde konuşan Messi'nin bu sözleri ile sürtüşme ileri gitti. Geldiği günden beri yıldızı barışmayan iki oyuncu arasında yaşanan gerilime bu kez taraftarlarda karıştı.

Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı" şeklinde açıklama yapmıştı. Messi ise bu sözlere karşılık, "Herkesin problemi olmaktan bıktım" diye yanıt vermişti.

Bazı Barcelona taraftarları, Katalan ekibinin antrenman tesisleri kapısının önünde Griezmann'ın arabasının önünü kesti. Taraftarlar, Fransız yıldıza 'Messi'ye saygı duymalısın' şeklinde uyarılarda bulundu.

Son dakika - Barcelonada Messi - Griezmann kavgasına taraftar karıştı

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Son dakika - Barcelonada Messi - Griezmann kavgasına taraftar karıştı

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