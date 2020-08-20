Son dakika | Barcelona'da Messi'den ayrılık açıklaması!

Barcelona'da bir süredir geleceği hakkında spekülasyonlar olan ve 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları daha da artan Lionel Messi, gün içinde tatilini yarıda bırakaran yeni teknik direktör Erwin Koeman ile görüşme yaptı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalunya Radyosu RAC1'in aktardığı detaylara göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman ile az önce yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.

Arjantinli yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi olduğunun da farkında olduğunu teknik direktöre ilettiği ve ayrılma konusunda zorluk yaşanabileceğinin de farkında olduğunu söylediği kaydedildi.