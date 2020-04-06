Son dakika | Barcelona'dan Lautaro Martinez'e 110 milyon euro

Avrupa'da coronavirüs nedeniyle yaşanan kriz derinleşse de transfer iddiaları bitmiyor. Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, ilginç bir transfer haberi yazdı.

Inter'de bu sezon yıldızını parlatan hücum oyuncusu Lautaro Martinez'in Barça'nın radarında olduğu kaydedildi. Buna göre Inter'in yıllık maaşını 2 milyon eurodan 4 milyon euroya çıkaran teklifini reddeden Arjantinli yıldız; farklı arayışlara girdi.

Barcelona'nın da çok istediği 22 yaşındaki futbolcunun yeni bir yer aradığı dile getirildi. Serbest kalma maddesi 111 milyon euro olan Martinez için en iddialı kulübün Barcelona olduğu belirtildi. Barcelona yönetimi daha önce corona virüs nedeniyle transfer planlarımız aksamayacaktır diye görüş bildirmişti. 22 yaşındaki Lautaro Martinez, bu sezon Inter formasıyla 31 maçta 16 gol attı 4 asist yaptı.