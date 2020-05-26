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26.05.2020 - 11:07 |

Son dakika | Barcelona'dan Nick Calathes hamlesi

Euroleague’de sezonun bitmesi sonrası Barcelona’dan flaş bir hamle geldi. Nick Calathes için 5.5 milyon dolar hazırlandı.

Son dakika | Barcelona'dan Nick Calathes hamlesi
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa’da THY Euroleague’de sezonun sonlandırılmasıyla transfer çalışmaları resmen başladı.

Barcelona, Panathinaikos’tan ayrılması beklenen Nick Calathes için devreye girdi. Katalan devinin 3 yıllık sözleşme düşündüğü ve 5.5 milyon dolarlık teklifi hazırladığı belirtildi. Avrupa basketbolunun en iyi oyun kurucularından biri olarak değerlendirilen 31 yaşındaki oyuncu için gelişmelerin hızlandığı dile getirildi.
Panathinaikos kulübü için de önemli bir isim olan Calathes’in de Barça’ya sıcak baktığı kaydedildi.

Son dakika | Barcelonadan Nick Calathes hamlesi

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