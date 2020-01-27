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27.01.2020 - 17:01 |

Son dakika | Başakşehir, Attamah'ın Karagümrük'e kiralandığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Joseph Attamah'ın TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Son dakika | Başakşehir, Attamah'ın Karagümrük'e kiralandığını açıkladı
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İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK’ya kiralanmıştır.

Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor’a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca ‘iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi’ nedeniyle Süper Lig’den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük’te forma giyecektir.

Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

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