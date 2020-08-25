Son dakika | Başakşehir, Clichy ile yolları ayırdı!

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayıp bir ilke imza atan Medipol Başakşehir'de yaprak dökümü sürüyor. Robinho ve Elia'nın ardından ünlü yıldız Gael Clichy ile de yollar ayrıldı.

İşte kulüpten yapılan açıklama: "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy’nin sözleşmesi sona ermiştir.

Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."