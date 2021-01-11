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11.01.2021 - 20:19 | | AA

Son dakika - Başakşehir Leonardo Duarte'yi resmen açıkladı!

Başakşehir, Milan'dan Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına kiraladı.

Son dakika - Başakşehir Leonardo Duarte'yi resmen açıkladı!
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Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı. 

Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.

Son dakika - Başakşehir Leonardo Duarteyi resmen açıkladı

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