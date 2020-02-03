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03.02.2020 - 17:40 |

Son dakika - Başakşehir Miguel Vieira ayrılığını açıkladı!

Süper Lig ekibi Başakşehir, futbolcusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını açıkladı.

Son dakika - Başakşehir Miguel Vieira ayrılığını açıkladı!

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.

Son dakika - Başakşehir Miguel Vieira ayrılığını açıkladı

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