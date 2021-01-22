Son dakika | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçına 80 seyirci

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 27 Ocak Çarşamba günü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına ekstra 80 seyircinin alınacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu bunu talimat değişikliği ile bildirdi. Bu 80 kişinin kulüplerin sponsorları, futbolcu aileleri ve misafirleriden oluşacağı ifade edildi.