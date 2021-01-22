Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçına 80 seyirci
22.01.2021 - 07:00 |

Son dakika | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçına 80 seyirci

Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına ekstra 80 seyircinin alınacağı açıklandı.

Son dakika | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçına 80 seyirci
ABONE OL

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 27 Ocak Çarşamba günü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına ekstra 80 seyircinin alınacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu bunu talimat değişikliği ile bildirdi. Bu 80 kişinin kulüplerin sponsorları, futbolcu aileleri ve misafirleriden oluşacağı ifade edildi.

Son dakika | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçına 80 seyirci

    Mustafa Dalcı: "İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Euro 2021’e virüs ayarı!
      Euro 2021’e virüs ayarı!
    2. Atakan transferinde flaş gelişme!
      Atakan transferinde flaş gelişme!
    3. Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü
      Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü
    4. Ronaldo tarih yazdı
      Ronaldo tarih yazdı
    5. Simone Edera hamlesi!
      Simone Edera hamlesi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Onyekuru bugün İstanbul'a geliyor!

    Son dakika - Onyekuru bugün İstanbul'a geliyor!

    Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!

    Avustralya Açık öncesi Carlos Bernardes kalp krizi geçirdi!

    Son dakika - Halil Dervişoğlu Galatasaray'da!

    Son dakika - Halil Dervişoğlu Galatasaray'da!

    Son dakika - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ajdin Hasic'in yeni adresi belli oldu

    Son dakika - Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Ajdin Hasic'in yeni adresi belli oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet