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30.12.2020 - 18:04 |

Son dakika | Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçının tarihi açıklandı

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa 2020, 27 Ocak 2021 Çarşamba saat 20.45'te günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Son dakika | Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçının tarihi açıklandı
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Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.

Son dakika | Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçının tarihi açıklandı

 

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