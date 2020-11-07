Son dakika - Başakşehir ve Sivasspor'dan UEFA sırlaması için kritik puanlar!

Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir, Avrupa Ligi’nde de Sivasspor’un haftayı galibiyetlerle kapatması sonrası gözler yeniden UEFA sıralaması ve puanlara çevrildi. Başakşehir’in Manchester United zaferi, Sivasspor’un da Karabağ galibiyetiyle temsilcilerimiz gruplarında tekrar iddialı konuma geldi.

Şu anda UEFA sıralamasında 13. sırada olan Türkiye’nin toplamdaki puan ortalamasına 0.800’lük bir puan eklendi ve 29.700’e gelindi. 12. sıradaki Ukrayna 29.900 puan ortalamasıyla en yakın rakibimiz. 2 takımla ilerleyen Türkiye’nin aksine Ukrayna 3 takımıyla turnuvalarda.

11. sıradaki İskoçya 30.375 puan ortalamasında. İskoçlar da 2 takımla devam etse de Avrupa Ligi’nde 3’te 3 yapan Rangers çok formda. 12.’lik iddiası içinse Türkiye’nin önünde Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 haftalık bir umut var.

Sivasspor, Villarreal Maçı İçin İspanya’da